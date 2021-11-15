Мэр Петрозаводска предложил создать рабочую группу по проекту строительства на «Зеленой тропе»

Глава столицы Карелии Владимир Любарский готов войти в рабочую группу по сопровождению проекта строительства лыжно-биатлонного комплекса в районе

В администрации Петрозаводска сегодня, 27 декабря, состоялось планерное совещание, где главное темой стало обсуждению строительства лыжно-биатлонного комплекса и его инфраструктуры. Мэр города уверен, что сейчас необходимо создать при Минспорта рабочую группы по сопровождению проекта, в которую вошли бы представители спортивной общественности, экологи, депутаты — городские и республиканские. Об этом Владимир Любарский пишет на своей странице в соцсети.

«Готов и сам в неё войти, не только как мэр, но и как человек, не чуждый физкультуре», — отметил глава Петрозаводска.

Мэр города уже сформулировал и вопросы, которые должна решить группа. Во-первых, это участие в оценке ущерба для окружающей среды — вырубке деревьев. Во-вторых, доступность объекта для горожан, не имеющих отношение к спорту высоких достижений.

«Здесь отдельно подчеркну — речи о том, чтобы не ограждать объект идти не может — это в первую очередь вопросы безопасности. Но объект, безусловно, будет решать не только вопросы спортсменов-профессионалов. Об этом говорили и пришедшие на планерку тренеры и другие специалисты. Зарешеченный объект, открывающийся только для международных соревнований — конечно никому не нужен. И здесь проблема-то отчасти опять же в недостаточности информирования — в концепции объекта не только спорт высоких достижений — два больших участка присоединены как раз для того, чтобы дать возможность на территории комплекса развивать не только профильные активности. Для этой же цели определено зонирование объекта — ходьба со скандинавскими палками не должна мешать тренировкам лыжников или биатлонистов. И наоборот», — пишет мэр.

Рабочая группа должна и решить вопрос с дорогой: какая она будет — грунтовая, асфальтовая, двух или однополосная — как она совместится с существующей уже сегодня «Зеленой тропой».

«Здесь я убежден в том, что эта дорога не может быть дорогой общего пользования и должна быть предназначена исключительно для проезда к лыжно-биатлонному комплексу транспорта, условно говоря, служебного», — считает Любарский.

Несмотря на то, что торги на ее проектирование дороги уже объявлены, глава Петрозаводска предложил министерству транспорта Карелии решить вопрос об их отмене.

«Формировать тех задание к этим торгам надо вместе с теми, кто „Зеленую тропу“ создавал, кто ей сейчас активно пользуется, — уверен глава города. — Я тоже по ней бегал до травмы и прекрасно понимаю, что если здесь создать дорогу общего пользования — то это саму идею „Зеленой тропы“ погубит на корню. Надо искать решение, которое позволит ее сохранить по существу, даже если придётся где-то дорабатывать форму».

Ранее сообщалось, депутат Заксобрания, лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов обратился в прокуратуру и УФАС с требованием организовать проверку конкурса на проектирование дороги на территории городских лесов Петрозаводска, угрожающей «Зеленой тропе».

Кроме того, активистка велодвижения Анастасия Неровная выступила в защиту «Зеленой тропы».