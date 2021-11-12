Депутат Заксобрания Карелии потребовал отменить итоги конкурса на проектирование дороги в городских лесах Петрозаводска

Депутат Заксобрания, лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов обратился в прокуратуру и УФАС с требованием организовать проверку конкурса на проектирование дороги на территории городских лесов Петрозаводска, угрожающей «Зеленой тропе».

Депутатское обращение Евгения Ульянова адресовано прокурору Карелии Дмитрию Харченкову и руководителю УФАС Артуру Пряхину.

«На сайте госзакупок https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0306200005121000091 содержится информация о проведении конкурса "Разработка документации по планировке территории, выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации объекта «Строительство подъездной дороги к кластеру зимних видов спорта, включая мост через р. Лососинка, в г. Петрозаводске». Заказчиком является Управление автомобильных дорог Республики Карелия. 15.12.2021 года Конкурсная комиссия Управления автомобильных дорог Карелии назвала победителя торгов на проведение изысканий и разработку проекта строительства подъездной дороги к кластеру зимних видов спорта в Петрозаводске. По имеющейся у нас информации, конкурс выиграло ООО «Росинсталпроект» (г. Новосибирск), а стоимость контракта в результате торгов снизилась с 20 миллионов до 17,5 миллиона рублей.

Просим проверить законность конкурсных процедур и подведения итогов конкурса на проектирование строительства указанной дороги, поскольку данный объект отсутствует в Генеральном плане г. Петрозаводска. В случае выявленных нарушений просим отменить итоги конкурса в соответствии с действующим законодательством», — говорится в обращении Евгения Ульянова.

Напомним, в связи с планами построить подъездную дорогу к кластеру зимних видов спорта на территории городских лесов, жители Петрозаводска выступили в защиту экологической тропы с велодорожкой, которая, судя по конкурсной документации, будет закатана асфальтобетоном.