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23.12.2021 18:13

Депутат Заксобрания Карелии потребовал отменить итоги конкурса на проектирование дороги в городских лесах Петрозаводска

Новости. Общество
13:16, 24 Декабря 2021

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Депутат Заксобрания, лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов обратился в прокуратуру и УФАС с требованием организовать проверку конкурса на проектирование дороги на территории городских лесов Петрозаводска, угрожающей «Зеленой тропе».

Депутатское обращение Евгения Ульянова адресовано прокурору Карелии Дмитрию Харченкову и руководителю УФАС Артуру Пряхину.

«На сайте госзакупок https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0306200005121000091 содержится информация о проведении конкурса "Разработка документации по планировке территории, выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации объекта «Строительство подъездной дороги к кластеру зимних видов спорта, включая мост через р. Лососинка, в г. Петрозаводске». Заказчиком является Управление автомобильных дорог Республики Карелия. 15.12.2021 года Конкурсная комиссия Управления автомобильных дорог Карелии назвала победителя торгов на проведение изысканий и разработку проекта строительства подъездной дороги к кластеру зимних видов спорта в Петрозаводске. По имеющейся у нас информации, конкурс выиграло ООО «Росинсталпроект» (г. Новосибирск), а стоимость контракта в результате торгов снизилась с 20 миллионов до 17,5 миллиона рублей.

Просим проверить законность конкурсных процедур и подведения итогов конкурса на проектирование строительства указанной дороги, поскольку данный объект отсутствует в Генеральном плане г. Петрозаводска. В случае выявленных нарушений просим отменить итоги конкурса в соответствии с действующим законодательством», — говорится в обращении Евгения Ульянова.

Напомним, в связи с планами построить подъездную дорогу к кластеру зимних видов спорта на территории городских лесов, жители Петрозаводска выступили в защиту экологической тропы с велодорожкой, которая, судя по конкурсной документации, будет закатана асфальтобетоном.

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Комментарии

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Кеша
2021-12-24 14:30:45
Ёмкие и глыбокие комментарии , ни слова по-существу . С мафией тут никто бороться не собирается , как и в регионе тоже .
Изя
2021-12-24 14:10:44
Ну Чо , Евгений молодец , поступок достойный уважения . Хотя адресанты , я такм думаю , не самостоятельны в принятии решений и замылят тему .))) :)
Интелехтуал
2021-12-24 13:56:01
Грудинин выразил озабоченность ?
Амператор
2021-12-24 13:36:23
партия , которая сдала СССР, которая завралась, типа за народ переживает.

Ульянов, тебе никто не верит. Пиар на народе мы помним.
Иди в госдеп США в кофту Псаки поплачь
Горожанин
2021-12-24 14:18:26
Амператор, я понял, санитар из палаты №6 куда-то отлучился?
кир
2021-12-24 15:08:40
Горожанин, у тебе санитар выехал. Не верим коммунистам и всё тут. :)
кир
2021-12-24 14:17:56
Амператор, у него дешёвка. :)
Гость
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