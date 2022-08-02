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Мэр Петрозаводска проехал на велосипеде 100 км в честь столетнего юбилея ветерана войны

Новости. Общество
09:24, 08 Августа 2022
фото: страница Владимира Любарского Вконтакте

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Празднование 100-летнего юбилея живущего в Петрозаводске ветерана войны вдохновило мэра города Владимира Любарского на спортивный рекорд.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

По словам Любарского, 7 августа исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны Алексею Шошину.

«Несмотря на свой почтенный возраст, ветеран до сих пор делает зарядку по утрам, а потом накручивает километры на домашнем велотренажере. Прочитал про увлечения Алексея Федоровича гимнастикой, бегом, лыжами, волейболом, поехал сегодня утром на велосипеде, был соблазн сделать 20 километров, но встал на развилке вспомнил, что Алексею Шошину 100 лет и проехал 100 километров», — написал мэр.

Алексей Федорович Шошин прошел Сталинградскую битву, воевал на Курской дуге, участвовал в освобождении Белоруссии и Польши, а победу встретил командиром танка Т-34 под Берлином. Имеет множество боевых наград. После войны связал свою жизнь с гидрометеорологической службой. Работал в Ярославской области, в Якутии, а потом переехал в Петрозаводск.

Вековой юбилей ветеран встретил в кругу родственников и друзей. Он женат, у него три дочки, шесть внуков и внучек, тринадцать правнуков и правнучек.

 

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