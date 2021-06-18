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Мэр Петрозаводска решил отправить отличников в Онего под алыми парусами

Новости. Общество
15:37, 19 Июня 2021
фото: Владимир Любарский / ВК

Владимир Любарский придумал способ поощрять талантливых школьников.

Владимир Любарский посетил морской клуб «Полярный Одиссей» и пришел к выводу, что талантливых школьников следует стимулировать, давая им возможность отправиться в водный поход. Об этом мэр карельской столицы написал в соцсети.

«Считаю, что надо организовывать прогулки по Онего для талантливых детей, победителей олимпиад, медалистов в качестве поощрения за успехи. В рамках проекта под условным названием „Алые паруса Карелии“», — заявил Любарский.

Ранее сообщалось, что мэр города проведет «следственный эксперимент» для установления источника зловония в Петрозаводске.

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