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Мэр Петрозаводска заболела коронавирусом

Новости. Общество
18:54, 21 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
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Глава столицы Карелии Ирина Мирошник заявила, что у нее обнаружен COVID-19.

Мирошник сообщила в соцсети, что заразилась новой коронавирусной инфекцией. Тест на COVID-19 петрозаводского мэра оказался положительным.

"К сожалению, мой тест на COVID-19 дал положительный результат. Нахожусь дома, на связи с коллегами. Желаю всем здоровья, берегите себя!", - написала Ирина Мирошник.

По данным на 21 октября, в Карелии насчитывается 5468 инфицированных COVID-19. За сутки вирус обнаружен у 92 человек. Число умерших от коронавируса достигло 45 человек.

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Комментарии

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Zim
2020-10-21 20:10:01
А мест, то в городе нет, или если что, то найдут?
Серж
2020-10-21 19:50:04
Может это нервы . За Гену сильно переживает и страдает ?
grisha
2020-10-21 19:47:20
Желаю выздоровления, моль тоже человек.
Дима
2020-10-21 19:41:05
И постоянное ношение маски не помогло, выходит...
Серж
2020-10-21 19:51:10
Дима, усугубило .
Валдес
2020-10-21 19:38:33
Молодец! Решила отдохнуть! Правильно!
Желаю выздоровления , это просто простуда,не переживайте! Одна капля воды на стакан водки и через пару дней можно бегать!!!
миша
2020-10-21 19:35:38
Какой еще мэр? Мэры избираются народом. А у нас сити - менеджер.
Гость
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