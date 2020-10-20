Мэр Петрозаводска заболела коронавирусом

Глава столицы Карелии Ирина Мирошник заявила, что у нее обнаружен COVID-19.

Мирошник сообщила в соцсети, что заразилась новой коронавирусной инфекцией. Тест на COVID-19 петрозаводского мэра оказался положительным.

"К сожалению, мой тест на COVID-19 дал положительный результат. Нахожусь дома, на связи с коллегами. Желаю всем здоровья, берегите себя!", - написала Ирина Мирошник.

По данным на 21 октября, в Карелии насчитывается 5468 инфицированных COVID-19. За сутки вирус обнаружен у 92 человек. Число умерших от коронавируса достигло 45 человек.