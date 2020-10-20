Еще около 100 человек заразились коронавирусом в Карелии

За минувшие сутки число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике увеличилось до 5468, сообщили в региональном штабе по борьбе с COVID-19.

За сутки коронавирусная инфекция сутки выявлена у 92 человек. Из этого числа заболевших – 76 человек, из них 30 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 53 человека, в Кондопоге – 8 человек, в Костомукше – 4 человека, в Кеми – 1 человек, в Пудожском районе – 4 человека (Пудож – 2, деревня Каршево - 2), в Муезерском районе – 3 человека (поселок Муезерский – 2, поселок Ледмозеро – 1), в Калевальском районе – 1 человек (поселок Боровой), в Суоярвском районе – 2 человека (поселки Пийтсиеки и Райконкоски), в Сортавале – 6 человек, в Лахденпохском районе – 8 человек (Лахденпохья – 1, поселок Куркиеки – 5, поселок Эстерло – 1, поселок Вялимяки – 1), в Прионежском районе – 2 человека (деревни Вилга и Ужесельга).

Всего с начала пандемии коронавирус подтвержден у 5468 человек.

За сутки выздоровели еще 63 человека, за время пандемии - 4068 пациентов.

За минувшие сутки летальных исходов от COVID-19 в Карелии не зарегистрировано. Жертвами коронавирусами в республике стали 45 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 890,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 975,6 случая, по Северо-Западу – 1224,5.

Ранее глава Минздрава Карелии рассказал, кто чаще болеет коронавирусом в республике.