Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Автобус с пассажирами упал в кювет на севере Карелии 2
20.10.2020 19:55
Очаг коронавирусной инфекции выявлен в школе на севере Карелии 2
20.10.2020 12:16
Избитый отцом до полусмерти младенец находится в тяжелом состоянии в больнице в Петрозаводске 9
20.10.2020 11:39
В Карелии попрощаются с создателем горного парка "Рускеала"
20.10.2020 12:54
Глава Карелии предложил предпринимателям утеплить квартиры малоимущих жителей республики 11
20.10.2020 14:17

Глава Минздрава Карелии рассказал, кто чаще болеет коронавирусом в республике

Новости. Общество
08:05, 21 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков призвал беречь пожилых людей.

Около 45% среди заболевших COVID-19 в Карелии – это люди старше 60 лет. Такие данные приводит глава Минздрава республики.

"Хочу напомнить еще раз: ковидной инфекцией наиболее часто заболевают пожилые люди, - пишет Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".- В Карелии уже более 5300 человек инфицированы COVID-19 за время эпидемии. Из них 44% - люди в возрасте старше 60 лет, 28% - в возрасте 40-60 лет, 17% - в возрасте 18-40 лет, 11% - дети до 18 лет.  Выводы – на поверхности. Берегите своих близких".

Ранее глава Минздрава Карелии заявил о запуске новой лаборатории диагностики коронавируса.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-10-21 08:34:26
А про внебольничную пневмонию опять молчит министр . Так было . не аргумент .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии
15.10.2020, 12:58
Девочка-подросток погибла в Петрозаводске, упав с 9 этажа
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.10.2020, 14:55
Минтранс Карелии разорвал контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост на улице Кирова
18.10.2020, 13:10
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)
17.10.2020, 13:52
Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия в Карелии на фоне роста числа заражений коронавирусом

Аналитика

20.10.2020 15:45
Капитал
"Долги" по рубкам ухода в Лесной план не попали
Карельские экологи считают, что планируемый в республике объем рубок ухода не отвечает заявленным целям о переходе к интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.
"Палки в колесах бизнеса" 2
20.10.2020 09:01
"Для нас все дороги важны" 2
16.10.2020 09:30
Выборы в новый парламент Карелии: три дня голосования и волеизъявление "на пеньке" 9
15.10.2020 14:30
Новый старт "Динамо" 1
15.10.2020 10:06
Вся аналитика

Чтиво

19.10.2020 12:42
Личное мнение
Живодеры выбирают слабых 2
Кто такие живодёры и откуда у них столько зла – медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева – об участившихся случаях жестокости по отношению к животным.
Нюхотская "рулетка"
16.10.2020 15:46
"Мы всегда в активном поиске"
15.10.2020 14:22
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»