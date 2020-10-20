Глава Минздрава Карелии рассказал, кто чаще болеет коронавирусом в республике

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков призвал беречь пожилых людей.

Около 45% среди заболевших COVID-19 в Карелии – это люди старше 60 лет. Такие данные приводит глава Минздрава республики.

"Хочу напомнить еще раз: ковидной инфекцией наиболее часто заболевают пожилые люди, - пишет Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".- В Карелии уже более 5300 человек инфицированы COVID-19 за время эпидемии. Из них 44% - люди в возрасте старше 60 лет, 28% - в возрасте 40-60 лет, 17% - в возрасте 18-40 лет, 11% - дети до 18 лет. Выводы – на поверхности. Берегите своих близких".

Ранее глава Минздрава Карелии заявил о запуске новой лаборатории диагностики коронавируса.