Глава Минздрава Карелии заявил о запуске новой лаборатории диагностики коронавируса

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал про открытие ПЦР-лаборатории в Сортавальской больнице.

ПЦР-лаборатория Сортавальской центральной районной больницы прошла все процедуры, необходимые для осуществления деятельности. Об этом Михаил Охлопков сообщил в соцсети. Министр отметил, что лаборатория готова к запуску и в ближайшее время проведет первые исследования.

"Специалисты прошли необходимую подготовку. Мощности лаборатории хватит для того, чтобы закрыть потребность в ПЦР-исследованиях всего Северного Приладожья. Это особенно актуально сейчас, когда растет число инфицированных COVID-19. Метод полимеразной цепной реакции - наиболее эффективный для диагностики коронавирусной инфекции", - написал министр Охлопков.

Он пояснил, что для размещения лаборатории были отремонтированы помещения, ранее находившиеся в заброшенном состоянии.

"Ремонт выполнен с учётом всех современных эпидемиологических требований, с соблюдением поточности биологических проб, оборудованы шлюзы для входа в "грязные зоны" лаборатории, прием биоматериала осуществляется с улицы. Средства на ремонт и приобретение оборудования выделены из бюджета республики", - заявил Охлопков.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске появился новый томограф для обследования больных COVID-19 на фоне роста числа зараженных.