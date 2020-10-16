В Петрозаводске появился новый томограф для обследования больных COVID-19 на фоне роста числа зараженных

В Республиканской инфекционной больнице начинает работу новый компьютерный томограф, на котором смогут пройти обследование в том числе больные с коронавирусом.

На новом спиральном компьютерном томографе в Республиканской инфекционной больнице будут обследовать в том числе пациентов с коронавирусом – отправлять их на КТ в другие медучреждения больше не придется. Об этом информирует оперштабсо ссылкой на данные, озвученные на состоявшейся прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова.

Еще один спиральный компьютерный томограф поставлен в монопрофильный центр для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на базе Госпиталя для ветеранов войн. Специалисты фирмы-поставщика уже выполнили работы по монтажу оборудования. Также на стадии завершения монтаж спирального компьютерного томографа в поликлинике № 1 Петрозаводска. Аналогичное оборудование получил Республиканский противотуберкулезный диспансер. В Питкярантской центральной районной больнице завершаются работы по подготовке помещения для КТ. В Сегежской ЦРБ новый томограф уже работает, утверждают в оперштабе.

"Введение в эксплуатацию дополнительных томографов позволит улучшить маршрутизацию пациентов с подозрением на пневмонию и сократить время ожидания КТ-исследований. Это особенно важно сейчас, когда в республике наблюдается ежесуточный заметный прирост инфицированных COVID-19. При этом, как было отмечено в ходе прямой линии, крайне тяжелые случаи течения болезни, требующие подключения к ИВЛ, остаются единичными. Это достигается в том числе за счет своевременной диагностики и госпитализации пациентов с симптомами средней тяжести, что позволяет в большинстве случаев избегать тяжелых осложнений", - говорится в заявлении оперштаба.

Ранее сообщалось, что, по данным на 17 октября, число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 44 человек.