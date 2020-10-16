Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 44 человек

В республике от коронавирусной инфекции скончалась пожилая пациентка монопрофильного центра на базе госпиталя для ветеранов войн, став очередной жертвой пандемии.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: жительница поселка Матросы Пряжинского района, 1937 года рождения, имевшая сопутствующие хронические заболевания, скончалась в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. Общее число умерших с COVID-19 в республике достигло 44 человек. Об этом сообщает оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 93 человек. Из этого числа заболевших – 80 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 63 человека, в Сортавале – 4 человека, в Кондопожском районе – 4 человека (Кондопога – 3, село Кончезеро – 1), в Лоухи – 2 человека, в Медвежьегорском районе – 3 человека (Медвежьегорск – 2, поселок Повенец – 1), в Лахденпохском районе – 3 человека (Лахденпохья – 2 , поселок Куркиеки – 1), в Питкярантском районе – 1 человек (поселок Ляскеля), в Суоярви – 1 человек, в Муезерском районе – 4 человека (Муезерский – 3, Ледмозеро – 1), в Прионежском районе – 3 человека (поселок Ладва-Ветка, ТСН "Загородное", деревня Ужесельга), в Пряжинском районе 5 человек (поселок Эссойла – 1, Пряжа – 3, деревня Виданы – 1).



Выздоровели еще 24 человека: в Петрозаводске – 18 человек, в Лахденпохском районе – 3, в Костомукше – 1, в Питкярантском районе – 2.