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Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 44 человек

Новости. Общество
09:18, 17 Октября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В республике от коронавирусной инфекции скончалась пожилая пациентка монопрофильного центра на базе госпиталя для ветеранов войн, став очередной жертвой пандемии.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: жительница поселка Матросы Пряжинского района, 1937 года рождения, имевшая сопутствующие хронические заболевания, скончалась в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. Общее число умерших с COVID-19 в республике достигло 44 человек. Об этом сообщает оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом. 

Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 93 человек. Из этого числа заболевших – 80 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 63 человека, в Сортавале – 4 человека, в Кондопожском районе – 4 человека (Кондопога – 3, село Кончезеро – 1), в Лоухи – 2 человека, в Медвежьегорском районе – 3 человека (Медвежьегорск – 2, поселок Повенец – 1), в Лахденпохском районе – 3 человека (Лахденпохья – 2 , поселок Куркиеки – 1), в Питкярантском районе – 1 человек (поселок Ляскеля), в Суоярви – 1 человек, в Муезерском районе – 4 человека (Муезерский – 3, Ледмозеро – 1), в Прионежском районе – 3 человека (поселок Ладва-Ветка, ТСН "Загородное", деревня Ужесельга), в Пряжинском районе 5 человек (поселок Эссойла – 1, Пряжа – 3, деревня Виданы – 1).

Выздоровели еще 24 человека: в Петрозаводске – 18 человек, в Лахденпохском районе – 3, в Костомукше – 1, в Питкярантском районе – 2.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-10-17 12:28:56
Тем временем, еще в начале этого года МРОТ (на тот момент - $188) в России УЖЕ был ниже, чем в Габоне ($270), ЮАР ($242,35), Экваториальной Гвинее ($224), Ливии ($325), Марокко (от $265 до $310). Сейчас же МРОТ в России по текущему курсу доллара составляет примерно $158.
Zim
2020-10-17 11:10:43
А если прибавить умерших от атипичной пневмонии, как это требует ВОЗ, то сколько всего будет?
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