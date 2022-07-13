Мэр Сортавалы рассчитывает остаться на этом посту после переназначения

Глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин после истечения срока полномочий намерен участвовать в конкурсе для переназначения на этот пост.

Об этом «Столице на Онего» сообщили источники в органах власти республики.

По их сведениям, глава Карелии Артур Парфенчиков поддержит кандидатуру Крупина.

Ранее мэр Сортавалы заявил о преодолении разногласий с республиканской властью, связанных с объединением Сортавальского городского поселения и пригородного поселка Хелюля.

Поиски политического компромисса продолжались 5 лет – об этом читайте в статье «Столицы на Онего».