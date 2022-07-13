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Мэр Сортавалы рассчитывает остаться на этом посту после переназначения

Новости. Политика
15:38, 29 Июля 2022
фото: © Алексей Владимиров

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Глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин после истечения срока полномочий намерен участвовать в конкурсе для переназначения на этот пост.

Об этом «Столице на Онего» сообщили источники в органах власти республики.

По их сведениям, глава Карелии Артур Парфенчиков поддержит кандидатуру Крупина.

Ранее мэр Сортавалы заявил о преодолении разногласий с республиканской властью, связанных с объединением Сортавальского городского поселения и пригородного поселка Хелюля.

Поиски политического компромисса продолжались 5 лет – об этом читайте в статье «Столицы на Онего».

 

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