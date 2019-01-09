Мэрия направила претензию за дорожные провалы в центре Петрозаводска

Специалисты администрации Петрозаводска заявили, что направили претензию компании, которая ответственна за состояние дорожного полотна на улице Правды вблизи Советского моста.

Специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города ведут постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия на участке улицы Правды между улицей Казарменской и Советским мостом, где обнаружена просадка дорожного полотна, сообщают "Вести Карелии".

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