Мэрия Петрозаводска готова купить более 50 квартир для детей-сирот у физических и юридических лиц

Администрация Петрозаводска объявила закупки на приобретение благоустроенного жилья для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Так, 5 февраля на площадке РТС-тендер было размещено 41 извещение о приобретении однокомнатной благоустроенной квартиры общей площадью не менее 28 кв. м, стоимостью 1 551 054,40 руб. Заявки принимаются до 15 и 18 февраля. На следующей неделе администрация планирует опубликовать еще 13 закупок по приобретению квартир, в том числе путем запроса предложений.

Для физических лиц (собственников жилых помещений) администрация разработала памятку о порядке участия в закупках жилых помещений. Познакомиться с ней можно в приложении на сайте АПГО: http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/activi..

Всего в 2021 году планируется приобрести на выделенные бюджету города средства 54 жилых помещения для детей-сирот.