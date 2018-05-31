Мэрия Петрозаводска ищет резидентов в промпрак

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Власти Петрозаводска предлагают инвесторам землю на территории строящегося промышленного парка.
Земельный участок расположен в районе транспортной развязки Суоярвского и Пряжинского шоссе.
"На данный момент интерес к промышленной площадке проявили Великий Новгород, Псков, Вологда и Мурманск. Проект имеет большое значение для развития города и республики, его реализация осуществляется в тесном сотрудничестве с органами исполнительной власти Республики Карелия, как при строительстве объектов инфраструктуры, так и в вопросе привлечения потенциальных инвесторов", - отметили в пресс-службе мэрии.
Окончательный срок реализации мероприятий по созданию промышленной площадки намечен на 2019 год.
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