Мэрия Петрозаводска ищет резидентов в промпрак

Власти Петрозаводска предлагают инвесторам землю на территории строящегося промышленного парка.

Земельный участок расположен в районе транспортной развязки Суоярвского и Пряжинского шоссе.

"На данный момент интерес к промышленной площадке проявили Великий Новгород, Псков, Вологда и Мурманск. Проект имеет большое значение для развития города и республики, его реализация осуществляется в тесном сотрудничестве с органами исполнительной власти Республики Карелия, как при строительстве объектов инфраструктуры, так и в вопросе привлечения потенциальных инвесторов", - отметили в пресс-службе мэрии.

Окончательный срок реализации мероприятий по созданию промышленной площадки намечен на 2019 год.