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Новости. Экономика
18:40, 15 Марта 2019
фото: Валерий Поташов

Мэрия Петрозаводска намерена дополнительно выставить на торги восемь участков

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Администрация Петрозаводска расторгает договоры аренды земельных участков, по которым имеется задолженность, и выставляет их на торги, сообщает мэрия.

В текущем году состоялось восемь заседаний комиссий по мобилизации и обеспечению поступлений арендных платежей в бюджет Петрозаводска. По итогам их работы в городскую казну поступило 1,2 миллиона рублей.

"По оставшейся задолженности продолжается претензионно-исковая работа, в том числе рассматривается возможность расторжения договоров аренды", - говорится в сообщении.

К настоящему расторгнут 61 договор аренды. Освобожденные в результате расторжения договоров аренды земельные участки выставляются на торги в случае, если они могут выступать предметом аукциона в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Так, мэрия инициировала проведение торгов в отношении земельного участка площадью 3082 кв.м для размещения автозаправочной станции на Карельском проспекте (в районе пересечения с ул.Питкярантской), а также в отношении земельного участка площадью 897 кв.м. для размещения склада по Вытегорскому шоссе.

Кроме того, ведется подготовка еще восемь земельных участков для реализации с аукциона.

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Комментарии

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Зиновий
2019-03-15 19:00:52
Обманут ведь,тут какой-то чудик отхватил за 21.000.000 р."недвижимость",отжатую у яблочников,кажется?
Гость
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