Мэрия Петрозаводска намерена дополнительно выставить на торги восемь участков

Администрация Петрозаводска расторгает договоры аренды земельных участков, по которым имеется задолженность, и выставляет их на торги, сообщает мэрия.

В текущем году состоялось восемь заседаний комиссий по мобилизации и обеспечению поступлений арендных платежей в бюджет Петрозаводска. По итогам их работы в городскую казну поступило 1,2 миллиона рублей.

"По оставшейся задолженности продолжается претензионно-исковая работа, в том числе рассматривается возможность расторжения договоров аренды", - говорится в сообщении.

К настоящему расторгнут 61 договор аренды. Освобожденные в результате расторжения договоров аренды земельные участки выставляются на торги в случае, если они могут выступать предметом аукциона в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Так, мэрия инициировала проведение торгов в отношении земельного участка площадью 3082 кв.м для размещения автозаправочной станции на Карельском проспекте (в районе пересечения с ул.Питкярантской), а также в отношении земельного участка площадью 897 кв.м. для размещения склада по Вытегорскому шоссе.

Кроме того, ведется подготовка еще восемь земельных участков для реализации с аукциона.