Мэрия Петрозаводска объяснила запреты на размещение уличной рекламы защитой облика города

Администрация Петрозаводска считает необоснованными претензии компании "Трой", которая недовольна тем, что власти не разрешают ей размещать рекламные конструкции на улицах города.

Это следует из официального ответа администрации на запрос "Столицы на Онего".

"При рассмотрении заявлений о возможности размещения рекламных конструкций решения комиссии принимаются с учетом архитектурных и градостроительных особенностей конкретных зданий и территорий... Ранее комиссией при рассмотрении заявлений ООО "ТРОЙ" был вынесен ряд отказов в связи с нарушением архитектурного облика», - говорится в ответе мэрии.

Кроме того, в администрации города утверждают, что ООО "ТРОЙ" не предоставило необходимые документы.

Директор и учредитель ООО "Трой" Артем Косяченко связывает проблемы своего бизнеса с происками конкурентов. Руководство компании обратилось к прокурору Петрозаводска и в Арбитражный суд Карелии с просьбой признать незаконными действия администрации.

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