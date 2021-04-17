Мэрия Петрозаводска объявила аукционы на размещение уличной летней торговли цветами, очками и сувенирами

Администрация Петрозаводска объявила аукционы на право размещения нестационарных торговых объектов на улицах города в летний период.

Как пояснили в администрации Петрозаводска, площади выделены для продажи солнцезащитных очков, сувениров и рассады цветов.



Победители аукционов смогут с 15 мая по 30 сентября организовать продажу солнцезащитных очков, сувениров и рассады для цветов в центре города, на Кукковке и Древлянке. Заявки на участие принимаются до 17 часов 6 мая 2021 года.



На аукционе выставлено восемь лотов. Площадь земельных участков – 8 кв.м, торговых объектов – 4 кв.м.



Лот № 1 – проспект Ленина, у дома № 26 с торца дома,

Специализация торгового объекта – солнцезащитные очки,

Начальная цена лота – 6959,60 руб.



Лот № 2 – Студенческий бульвар,

Специализация торгового объекта – солнцезащитные очки,

Начальная цена лота – 5458,43 руб.



Лот № 3 – площадь Гагарина у дома № 2,

Специализация торгового объекта – солнцезащитные очки,

Начальная цена лота – 5458,43 руб.



Лот № 4 – улица Максима Горького у дома № 25,

Специализация торгового объекта – солнцезащитные очки,

Начальная цена лота – 6968,46 руб.



Лот № 5 – пересечение Онежской набережной и Малой Слободской улицы (в районе кузницы),

Специализация торгового объекта – сувениры,

Начальная цена лота – 5458,43 руб.



Лот № 6 – пересечение Онежской набережной и Малой Слободской улицы (в районе кузницы),

Специализация торгового объекта – сувениры,

Начальная цена лота – 5458,43 руб.



Лот № 7 – улица Древлянка у дома № 18,

Специализация торгового объекта – рассада цветов,

Начальная цена лота – 5785,60 руб.



Лот № 8 – улица Ровио у дома № 13,

Специализация торгового объекта – рассада цветов,

Начальная цена лота – 5900,12 руб.



Аукцион стартует 13 мая с 14.30 (время московское) по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 201. Его участников определят до 18 часов 11 мая. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 71-35-68, а также на официальном сайте администрации Петрозаводска: http://portal.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/act...