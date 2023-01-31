Мэрия Петрозаводска подумает над тем, как сохранить «Туризм — лучший отдых» (ФОТО)

Сохранение стелы в центре города, а также развитие туризма в Петрозаводске и программы поддержки работодателей станут темами очередной городской планерки.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети анонсировал темы планерки, которая пройдет в городской мэрии в понедельник, 20 февраля.

«Друзья, после переноса в квартал исторической застройки Дома Захаровых стал получать вопросы по поводу стелы „Туризм — лучший отдых“, которая много лет стоит на улице Свердлова. С предложением подумать, как сохранить этот знак позвонил и Глава республики», — написал Владимир Любарский.

Градоначальник заметил, что формально стела не стоит на балансе карельской столицы, но многим петрозаводчанам дорога, как память. Сам Любарский предложил сделать реплику стелы у какой-нибудь гостиницы в центре города.

Основной темой будущей планерки станет развитие туризма в Петрозаводске — подведение итогов за 2022 год и построение планов.

Кроме того, руководство городского агентства занятости расскажет о программах поддержки работодателей, которые действуют в этом году.

Начало планерки — в 10.00, трансляция будет доступна в паблике мэрии и на странице градоначальника.