Мэрия Петрозаводска предложила горожанам смастерить шляпы из мусора

В столице Карелии состоится акция "Карнавал ЭкоШляп", которую организует администрация города.

Показ необычных моделей самодельных шляп состоится в День города в Петрозаводске, сообщает пресс-центр администрации города.

Для того, чтобы стать участником модного экологического шоу, необходимо изготовить шляпу из вторичного сырья или природных материалов, или декорировать ими обычную шляпу.

Конкурс на лучшую ЭкоШляпу пройдет 30 июня в 13.30 на площадке экологического фестиваля "Чистое искусство" на Онежской набережной.

Основная цель объявленного городской администрацией конкурса-карнавала – поддержка инициатив по внедрению в городе системы раздельного сбора отходов, сообщают в мэрии.

Участниками эко-просветительской акции могут стать предприятия и учреждения, а также все желающие петрозаводчане.

Заявки на участие в акции можно направлять в срок до 25 июня в произвольной форме