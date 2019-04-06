Мэрия Петрозаводска предложила владельцам незаконных гаражей снести их самостоятельно

Владельцам самовольных гаражей на улицах Хейкконена и Боровой необходимо убрать их в течение апреля.

Администрация Петрозаводска предложила владельцам самовольно установленных нестационарных объектов (гаражей), расположенных вблизи дома №43 по улице Хейкконена, а также на территории вдоль автодороги по ул. Пограничной напротив домов № 28, № 30 по ул. Боровой добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объекте требования об освобождении занятого земельного участка произвести демонтаж указанных объектов и освободить земельный участок в срок до 10 и 16 апреля включительно.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте мэрии.