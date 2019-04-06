09:50, 06 Апреля 2019
Мэрия Петрозаводска предложила владельцам незаконных гаражей снести их самостоятельно
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Владельцам самовольных гаражей на улицах Хейкконена и Боровой необходимо убрать их в течение апреля.
Администрация Петрозаводска предложила владельцам самовольно установленных нестационарных объектов (гаражей), расположенных вблизи дома №43 по улице Хейкконена, а также на территории вдоль автодороги по ул. Пограничной напротив домов № 28, № 30 по ул. Боровой добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объекте требования об освобождении занятого земельного участка произвести демонтаж указанных объектов и освободить земельный участок в срок до 10 и 16 апреля включительно.
Соответствующая информация появилась на официальном сайте мэрии.
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