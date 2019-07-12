Мэрия Петрозаводска продолжает "ловить" маршрутчиков, срывающих график движения общественного транспорта

Специалисты администрации города проводят еженедельные рейды по контролю за соблюдением расписания и интервалов движения общественного транспорта. Жалоб и нарушений меньше не становится.

С начала года мэрией направлено уже 43 акта о нарушениях маршрутчиков в территориальное управление Ространснадзора для передачи в суд. Это стало результатом 32 проверок, которые провели специалисты администрации.

По информации УГАДН Карелии, управление уже назначило автотранспортным компаниям Петрозаводска 21 административный штраф за нарушение требований безопасности перевозок пассажиров и багажа на общую сумму 525 тысяч рублей.

В связи с возросшим количеством обращений граждан о нарушениях со стороны водителей автобусов администрация города усилила меры по контролю за соблюдением расписания движения общественного транспорта и увеличила количество проверок, сообщили в мэрии Петрозаводска.