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Новости. Общество
12:20, 11 Мая 2018

Мэрия Петрозаводска просит не кормить бездомных собак

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С начала года в городе отловлено более сотни безнадзорных животных.

С начала года в рамках муниципального контракта в городе отловлено около 130 безнадзорных собак. Однако зачастую специалисты наталкиваются на противодействие со стороны некоторых жителей.

- Люди иногда сами прикармливают бродячих животных, что вызывает оправданное недовольство соседей, поскольку эти собаки впоследствии могут представлять серьезную опасность для граждан, особенно – пожилых людей и детей, - рассказала начальник управления благоустройства и экологии администрации города Анна Дудырина.

Регулярно фиксируются случаи, когда прикормленные кем-то животные в попытках добыть пропитание проявляют назойливость по отношению к прохожим. Иногда такое "попрошайничество" может вылиться и в агрессию, особенно когда собаки действуют в стае. Прикорм бродячих животных приводит и к возникновению конфликтных ситуаций между людьми: нередко граждане пытаются воспрепятствовать отлову собак сотрудниками специализированных организаций.

- При этом практика показывает, что попавшие в приют животные не только не страдают, но зачастую не хотят впоследствии покидать вольеров, где их регулярно кормят и предоставляют условия для безопасного и комфортного (относительно обитания во внешней среде) существования, - отметила Анна Дудырина.

Этим летом администрация города планирует приступить к реализации программы по стерилизации отловленных безнадзорных животных, что должно пресечь неконтролируемое увеличение их популяции. Объем республиканской субвенции - более трех с половиной миллионов рублей. Треть от этих средств предполагается направить на расширение инфраструктуры приюта для собак, где запланировано оборудование помещения для теплой послеоперационной передержки.

Сообщать об агрессивных или досаждающих безнадзорных животных можно по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 051.

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Комментарии

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кир
2018-05-11 12:31:26
Всегда кормили и будут кормить как кошек и птиц. Нечего перекладывать свою работу по отлову и усыплению бродячих собак на другие плечи.
Гость
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