Мэрия Петрозаводска проводит опрос предпринимателей, желающих сотрудничать с Финляндией

Организаторы проекта по развитию внешнеэкономической деятельности Петрозаводска и финского города Йоэнсуу подготовили анкету для предпринимателей, желающих участвовать в этом проекте.

Анкета размещена на официальном сайте администрации столицы Карелии. После заполнения ее необходимо отправить инвестиционному уполномоченному, работающему в мэрии города.

От петрозаводских предпринимателей, намеренных участвовать в приграничном сотрудничестве, ждут ответов о сфере деятельности организаций, в чем их уникальность, какие виды продукции или услуг они экспортируют.

Также в анкете содержится вопрос, готовы ли потенциальные участники проекта создать свое дочернее предприятие и зарегистрировать его в Финляндии.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".