Мэрия Петрозаводска проводит опрос предпринимателей, желающих сотрудничать с Финляндией
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Организаторы проекта по развитию внешнеэкономической деятельности Петрозаводска и финского города Йоэнсуу подготовили анкету для предпринимателей, желающих участвовать в этом проекте.
Анкета размещена на официальном сайте администрации столицы Карелии. После заполнения ее необходимо отправить инвестиционному уполномоченному, работающему в мэрии города.
От петрозаводских предпринимателей, намеренных участвовать в приграничном сотрудничестве, ждут ответов о сфере деятельности организаций, в чем их уникальность, какие виды продукции или услуг они экспортируют.
Также в анкете содержится вопрос, готовы ли потенциальные участники проекта создать свое дочернее предприятие и зарегистрировать его в Финляндии.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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