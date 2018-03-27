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Новости. Общество
11:27, 27 Марта 2018

Мэрия Петрозаводска рассказала, как вести себя при экстренных ситуациях в торговых центрах

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При посещении торговых центров города администрация рекомендует соблюдать следующие правила.

Перемещаясь по торговому центру, полезно запоминать свой маршрут - в случае, если вдруг придется экстренно покидать здание. Запоминайте, мимо каких магазинов проходили. Обращайте внимание на расположение основных и запасных эвакуационных выходов. Они обычно обозначаются отдельными надписями или характерными знаками: бегущий человек, стрелка и др.

Увидев в торговом центре пламя или почувствовав запах дыма, соблюдайте самое первое правило для попавших в любую чрезвычайную ситуацию - постарайтесь сохранять спокойствие, не поддавайтесь панике. Прежде всего, трезво оцените масштаб реальной опасности.    

Необходимо нажать красную кнопку экстренного оповещения о пожаре. Они расположены через каждые несколько метров. На пульт службы безопасности сразу же поступит сигнал о тревоге. Если торговый центр знаком вам, постарайтесь покинуть его по максимально безопасному маршруту. Позвоните в пожарную охрану из безопасного места.

Не идите туда, где большая концентрация дыма. Не поднимайтесь на более высокие этажи, не пытайтесь спрятаться в отдаленных помещениях. Не пользуйтесь лифтом во время пожара - его в любой момент могут отключить.

Одна из важнейших задач во время пожара - защитить органы дыхания от выделяемых во время пожара вредных продуктов горения. Проще всего сделать это с помощью влажной ткани (если увлажнить ткань нечем, в крайнем случае подойдет и сухая). Опуститесь как можно ниже - внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу вверх. Двигаться к выходу нужно с умеренной скоростью, чтобы избежать давки. При плохой видимости в случае задымления держитесь за стены или поручни. Если, двигаясь к выходу, вы чувствуете, что температура растет, вернитесь обратно.

Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сожмите кулаки. Наклоните корпус назад, упритесь ногами вперед и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь.

Если загорелась одежда, ни в коем случае нельзя бежать, пламя станет только сильнее. Следует попытаться освободиться от горящей одежды, сбить пламя, кататься по полу, чтобы его потушить. Можно завернуться в плотную одежду или ткань, чтобы ограничить доступ кислорода к огню. Не стоит самостоятельно удалять фрагменты одежды с пострадавших участков кожи - за этим лучше обратиться к врачу.

Персонал в торговых центрах обязан проходить инструктаж по пожарной безопасности. Вы можете не знать, как ликвидировать пожар, однако можно оказывать посильную помощь в спасении людей: во время пожара помогите тем, кто рядом с вами. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Д.Ю
2018-03-27 11:50:28
Хотелось бы продублировать вчерашний комментарий.

Totalarch 2018-03-26 22:55:14

Подобная трагедия потенциально может случиться в любом ТРЦ, построенном за последние 25 лет. Все архитектурно-планировочные решения в таких комплексах подчинены исключительно извлечению прибыли. По этому принципу игровые зоны и зоны кинотеатров расположены в верхних этажах, обычно 3-5 эт., не имеют эвакуационных выходов, ведущих непосредственно на улицу, незадымляемые лестницы чаще всего игнорируются или имеют недостаточную пропускную способность (даже если такие лестницы и есть, то доступ к ним будет закрыт по соображениям коммерческой безопасности). По такой логике, при возникновении пожаров посетители детских зон эвакуируются не в первую, а в последнюю очередь.

За последние 10 лет ознакомился с сотней проектов ТРЦ, и у всех принципиальная планировочная структура схожая, основаная только на коммерческой выгоде. Про соответствующие классы применяемых стройматериалов и качество исполнения работ говорить нет смысла. Те убогие средства безопасности, которые нельзя проигнорировать при экономии на проектировании и строительстве, легко игнорируются при использовании по соображениям коммерческой безопасности и рентабельности - т.е. все, что можно закрыть - будет закрыто, а сотрудники, которые должны быть необходимы при критических ситуациях (но коммерчески не выгодны при нормальном течении дел) будут либо неквалифицированны, либо перегружены обязанностями, либо вообще будут сокращены. При этом виновным окажется ООО с уставным капиталом в 10 т.р. и подставной дурак.

Живя в волчьем мире самому нужно всегда быть настороже. Никто, кроме вас самих не будет беспокоиться о жизни вашего ребенка. Изучайте те места, которые собираетесь посетить, не оставайтесь в тех помещениях, из которых не понятно как выйти при форсмажорных обстоятельствах. Избегайте больших скоплений людей. Будьте внимательны сами и учите внимательности детей. Всегда сопровождайте детей, тогда шанс спастись больше, или хотя бы не прийдется жить с тем, что ты живой, а твой ребенок - уже нет.
David
2018-03-27 11:32:59
Можно завернуться в ткань, можно даже противогаз одеть, но все это бесполезно если двери заперты...
Гость
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