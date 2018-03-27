Мэрия Петрозаводска рассказала, как вести себя при экстренных ситуациях в торговых центрах

При посещении торговых центров города администрация рекомендует соблюдать следующие правила.

Перемещаясь по торговому центру, полезно запоминать свой маршрут - в случае, если вдруг придется экстренно покидать здание. Запоминайте, мимо каких магазинов проходили. Обращайте внимание на расположение основных и запасных эвакуационных выходов. Они обычно обозначаются отдельными надписями или характерными знаками: бегущий человек, стрелка и др.

Увидев в торговом центре пламя или почувствовав запах дыма, соблюдайте самое первое правило для попавших в любую чрезвычайную ситуацию - постарайтесь сохранять спокойствие, не поддавайтесь панике. Прежде всего, трезво оцените масштаб реальной опасности.

Необходимо нажать красную кнопку экстренного оповещения о пожаре. Они расположены через каждые несколько метров. На пульт службы безопасности сразу же поступит сигнал о тревоге. Если торговый центр знаком вам, постарайтесь покинуть его по максимально безопасному маршруту. Позвоните в пожарную охрану из безопасного места.

Не идите туда, где большая концентрация дыма. Не поднимайтесь на более высокие этажи, не пытайтесь спрятаться в отдаленных помещениях. Не пользуйтесь лифтом во время пожара - его в любой момент могут отключить.

Одна из важнейших задач во время пожара - защитить органы дыхания от выделяемых во время пожара вредных продуктов горения. Проще всего сделать это с помощью влажной ткани (если увлажнить ткань нечем, в крайнем случае подойдет и сухая). Опуститесь как можно ниже - внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу вверх. Двигаться к выходу нужно с умеренной скоростью, чтобы избежать давки. При плохой видимости в случае задымления держитесь за стены или поручни. Если, двигаясь к выходу, вы чувствуете, что температура растет, вернитесь обратно.

Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сожмите кулаки. Наклоните корпус назад, упритесь ногами вперед и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь.

Если загорелась одежда, ни в коем случае нельзя бежать, пламя станет только сильнее. Следует попытаться освободиться от горящей одежды, сбить пламя, кататься по полу, чтобы его потушить. Можно завернуться в плотную одежду или ткань, чтобы ограничить доступ кислорода к огню. Не стоит самостоятельно удалять фрагменты одежды с пострадавших участков кожи - за этим лучше обратиться к врачу.

Персонал в торговых центрах обязан проходить инструктаж по пожарной безопасности. Вы можете не знать, как ликвидировать пожар, однако можно оказывать посильную помощь в спасении людей: во время пожара помогите тем, кто рядом с вами.