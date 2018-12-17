Мэрия Петрозаводска сократила расходы на свое содержание

Администрация Петрозаводска в конце 2018 года сократила расходы на свое содержание на 2,4 млн рублей.

В документе говорится, что затраты на содержание администрации сокращены за счет экономии средств, предназначенных для выплат чиновниками при выходе в отставку, публикаций о деятельности органов власти в средствах массовой информации, оплаты обязательных налоговых платежей и ряда других расходов.

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