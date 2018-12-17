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Новости. Экономика
12:52, 17 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Мэрия Петрозаводска сократила расходы на свое содержание

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Администрация Петрозаводска в конце 2018 года сократила расходы на свое содержание на 2,4 млн рублей.

В документе говорится, что затраты на содержание администрации сокращены за счет экономии средств, предназначенных для выплат чиновниками при выходе в отставку, публикаций о деятельности органов власти в средствах массовой информации, оплаты обязательных налоговых платежей и ряда других расходов.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Брат-2
2018-12-17 14:07:53
Тут как -то была статья про мэршу из какого-то города ,недавно выбранную,она отменила все фуршеты,сократила штат бездельников,продала несколько машин, предназначенных для поездок "по магазинам", вот это реально сократила расходы....а тут,скорей всего "золотые парашюты" или типа того ?....
Евгений
2018-12-17 13:38:03
В данном случаем, эти средства ни о чём. Если разделить 2.4 млн. на каждого чиновника, на которого собиралось всё это тратиться, да и на каждую статью, то получится очень смешная цифра на человека. Они даже не почувствуют разницы.
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