Мэрия Петрозаводска усилит борьбу с уличными торговцами

Власти Петрозаводска в целях борьбы с несанкционированной уличной торговлей собираются проверять одни и те же места несколько раз в день.

В мэрии состоялось очередное совещание по вопросам несанкционированной торговли. Участниками встречи под руководством главы карельской столицы Ирины Мирошник стали прокурор города Елена Аскерова и начальник УМВД по Петрозаводску Николай Красовский.

"На совещании было решено возобновить практику проводить совместные рейды на одних и тех же местах по несколько раз в день для пресечения незаконной предпринимательской деятельности", - сообщает администрация.

За пять месяцев этого года сумма штрафов, вынесенных по ст. 2.26 "Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов" республиканского закона об административных правонарушениях составила без малого 300 тысяч рублей. При этом уплачено лишь 17 тысяч, отмечают в мэрии.

"На совещании было решено проанализировать эту проблему и усилить взаимодействие с службой судебных приставов по взысканию уже начисленных штрафов", - рассказали в администрации.