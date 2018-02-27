Мэрия потребовала убрать гаражи на Ключевой до 12 марта

Администрация Петрозаводска попросила владельцев гаражей освободить самовольно занятые земельные участки в районе улицы Ключевой.

"Администрация предлагает владельцам 10 самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов (гаражей), расположенных в районе дома № 51 по ул. Ключевой, добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объектах требований об освобождении самовольно (незаконно) занятых земельных участков произвести демонтаж указанных объектов в срок до 12.03.2018", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте мэрии во вторник.