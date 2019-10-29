Мэрия призывает петрозаводчан жаловаться на плохую уборку дворов от снега

Горожане могут сообщить о ненадлежащем содержании придомовых территорий и кровель зданий, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Жители города могут обратиться с жалобой в Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации по телефону: (814-2) 70-61-21.

В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий, администрация напоминает, что в зимний период участки тротуаров, пешеходных дорожек, покрытые уплотненным снегом, следует убирать в кратчайшие сроки. При возникновении скользкости должна проводиться обработка пескосоляной смесью. Запрещается перемещать на проезжую часть дорог снег, очищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий организаций, строительных площадок, торговых объектов. Не следует сдвигать с тротуаров и обочин дорог снежные валы, сколы наледи на уличные газоны.

Правилами благоустройства установлена также обязанность собственников зданий организовать своевременную очистку кровель от снега, наледи и сосулек. Наличие на кровлях снежных навесов, наледи и сосулек не допускается.