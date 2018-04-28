Мэрия разработала концепцию реконструкции центрального проспекта Петрозаводска

Реконструкция проспекта Ленина приурочена к празднованию 100-летия со дня образования Республики Карелия в 2020 году, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках одного их этапов мероприятий по разработке концепции реконструкции проспекта Ленина специалисты управления архитектуры и градостроительства администрации подготовили и разместили на своем сайте презентационные графические материалы для ознакомления.

Реконструкция центрального проспекта Петрозаводска приурочена к празднованию 100-летия со дня образования Республики Карелия в 2020 году.

Концепция реконструкции пр. Ленина представляет собой большую проектную работу, главная цель которой придание главной улице города нового звучания, улучшение визуального восприятия как одной из составляющих комфортной среды проживания и туристической привлекательности.

В рамках архитектурной концепции планируется произвести ремонт фасадов зданий, формирующих фронт застройки, подобрать цветовую палитру фасадов, включая возврат к историческим цветовым характеристикам объектов культурного наследия, заменить покрытие тротуаров с использованием в покрытии плиты естественного камня с различными цветовыми характеристиками, организовать зоны отдыха с установкой скамеек и декоративных светильников, демонтировать несанкционированную рекламу и сократить число отдельно стоящих рекламных конструкций; а также реконструировать газоны для организации проходов от стоянок автомобилей до основных пешеходных зон.

В целях проведения работ по созданию концепции Комитетом экономики и управления муниципальным имуществом подготовлен презентационный графический материал.

В его подготовке принимали участие карельское отделение "Союза Дизайнеров России", студенты Петрозаводского государственного университета и строительного техникума.

Ознакомиться с концепцией реконструкции главной улицы карельской столицы можно на официальном сайте администрации Петрозаводского городского округа в разделе "Деятельность", "Архитектура и градостроительство", "Концепция реконструкции пр. Ленина".