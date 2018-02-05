15:25, 05 Февраля 2018
Мэрия требует убрать незаконные ларьки у здания сгоревшей детской поликлиники в центре Петрозаводска
По теме
Загрузка...
Владельцам павильонов по улице Анохина необходимо освободить незаконно занятый земельный участок, сообщили в администрации Петрозаводска.
Администрация предлагает владельцам самовольно (незаконно) установленных павильонов, расположенных в районе дома № 24 по ул. Анохина, добровольно, своими силами и средствами в срок до 19 февраля произвести демонтаж указанных объектов.
По теме
Выбор читателей
31.01.2018, 16:59
31.01.2018, 19:40
29.01.2018, 16:56
31.01.2018, 20:20
Аналитика
Сегодня 10:35
Обществоведение
Депутат Петросовета предлагает благоустроить одну из самых проходимых территорий большого петрозаводского района.
Сегодня 10:30
01.02.2018 09:59
01.02.2018 09:09
29.01.2018 16:21
Чтиво
Сегодня 09:01
Без политики
За что жители России и Карелии ценят корейский автомобиль?
02.02.2018 10:10
01.02.2018 17:24
01.02.2018 15:12
Медиа
Опрос
Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?
Комментарии