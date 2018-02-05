Мэрия требует убрать незаконные ларьки у здания сгоревшей детской поликлиники в центре Петрозаводска

Владельцам павильонов по улице Анохина необходимо освободить незаконно занятый земельный участок, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация предлагает владельцам самовольно (незаконно) установленных павильонов, расположенных в районе дома № 24 по ул. Анохина, добровольно, своими силами и средствами в срок до 19 февраля произвести демонтаж указанных объектов.