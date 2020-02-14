890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус 3
Сегодня 12:18
Два отдела мэрии Петрозаводска могут быть упразднены ради оптимизации 3
Сегодня 09:30
Музей-заповедник "Кижи" в Карелии предлагает "работу мечты" 4
Сегодня 07:15
Назначен новый глава районной администрации в Карелии 7
Сегодня 14:20
В Петрозаводске обезвредили банду преступников, похитивших человека 1
Сегодня 16:16

"Металлмобиль" вновь отправится в рейс по Петрозаводску со "Сбормобилем" и "Компост-мобилем"

Новости. Общество
18:00, 14 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Автомобили по сбору отходов проедутся по столице Карелии в ближайшее воскресенье.

По сообщению администрации города, 16 февраля "Сбормобиль" и "Компост-мобиль" проедут по своему традиционному маршруту. В это воскресенье к передвижным пунктам приём вторсырья на переработку вновь присоединится "Металлмобиль", который в последний раз выезжал в котябре прошлого года.

Рейс в это воскресенье состоится по привычному расписанию – с марта оно изменится. За обновлениями можно следить на странице экологического проекта.

Напомним, 80% вырученных средств идёт на помощь бездомным животным. Помимо этого, участники сами могут передать продукты длительного хранения и хозяйственные товары для Первого общественного приюта. Также экоактивисты сотрудничают с благотворительным проектом "Теплообмен".

За 2019 год волонтёры собрали 105 тонн вторсырья и заработали для приюта 150 тыс. рублей.

С полными версиями списка принимаемых отходов и правилами передачи помощи можно ознакомиться на страницах "Сбормобиля" и "Компост-мобиля".

Напомним, во время рейса "Сбормобиля" 2 февраля волонтёры приняли на переработку 7290 кг вторсырья.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске
07.02.2020, 14:25
Камера вместо квартиры в Испании

Аналитика

Сегодня 17:15
Обществоведение
Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки
Жители карельского поселка не вписались в "мусорные" планы республиканских властей.
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 24
12.02.2020 16:20
Индексация в 21 рубль как благодать 7
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 5
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»