"Металлмобиль" вновь отправится в рейс по Петрозаводску со "Сбормобилем" и "Компост-мобилем"

Автомобили по сбору отходов проедутся по столице Карелии в ближайшее воскресенье.

По сообщению администрации города, 16 февраля "Сбормобиль" и "Компост-мобиль" проедут по своему традиционному маршруту. В это воскресенье к передвижным пунктам приём вторсырья на переработку вновь присоединится "Металлмобиль", который в последний раз выезжал в котябре прошлого года.

Рейс в это воскресенье состоится по привычному расписанию – с марта оно изменится. За обновлениями можно следить на странице экологического проекта.

Напомним, 80% вырученных средств идёт на помощь бездомным животным. Помимо этого, участники сами могут передать продукты длительного хранения и хозяйственные товары для Первого общественного приюта. Также экоактивисты сотрудничают с благотворительным проектом "Теплообмен".

За 2019 год волонтёры собрали 105 тонн вторсырья и заработали для приюта 150 тыс. рублей.

С полными версиями списка принимаемых отходов и правилами передачи помощи можно ознакомиться на страницах "Сбормобиля" и "Компост-мобиля".

Напомним, во время рейса "Сбормобиля" 2 февраля волонтёры приняли на переработку 7290 кг вторсырья.