"Сбормобиль" собрал более семи тонн вторсырья за сутки

Следующий рейс "Сбормобиля" запланирован на 16 февраля, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В воскресенье, 2 февраля, во время очередного рейса "Сбормобиля" волонтёры приняли на переработку 7290 кг вторсырья.



Петрозаводчане сдали по 3,2 тысячи кг стекла и макулатуры, а также 870 кг пластика и алюминия. Это вдвое превышает обычные сборы отходов на переработку за один рейс.

Помимо рекордных показателей, последний рейс отметился фотофлешмобоом. Все желающие смогли сделать снимки с хэштегами #Сбормобиль и #Разделяй_с_нами.

Напомним, с полными версиями списка принимаемых отходов и правилами передачи помощи можно ознакомиться в группе "Сбормобиля".