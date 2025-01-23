Вклад в чистое будущее: каждое третье воскресенье месяца петрозаводчане могут сдать вторсырье

Петрозаводчан пригласили участвовать в эко-акции.

В третье воскресенье каждого месяца «Сбормобиль» совершает регулярный рейс по городу, собирая вторсырьё у населения.

Как сообщили в Управляющей компании КСМ-Комфорт, на 23 остановках, запланированных по всему Петрозаводску, волонтёры принимают следующие виды отходов:

— Бумагу и картон;

— Пластиковые бутылки и флаконы с маркировкой 1 и 2;

— Пластиковые ведёрки с маркировкой 5;

— Крышечки с маркировкой 2;

— Плёнку стрейч;

— Плёнку с маркировкой 4;

— Алюминиевые банки, стекло и металл.

Подчеркивается, что акция носит не только экологический, но и благотворительный характер. 80% доходов, полученных от переработки собранного вторсырья, направляют в Первый приют для бездомных животных. Оставшиеся 20% идут на дальнейшее развитие экопроекта «Сбормобиль».