890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Население "мутит воду", но администрация Петрозаводска "все порешала" 14
Сегодня 10:54
Житель Карелии набрал кредитов и умер 8
Сегодня 08:40
Мужчина разгромил автомобили в центре Петрозаводска
18.02.2020 18:40
Историки разошлись в памятных датах 4
Сегодня 12:31
Объявлена цена за проект сноса "Невского пассажа" в Петрозаводске 4
Сегодня 13:43

Международное признание получили продукты питания из Карелии

Новости. Экономика
15:34, 19 Февраля 2020
фото: Минсельхоз РК
Загрузка...

Предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли Карелии завоевали золотые и серебряные медали на международной выставке "ПРОДЭКСПО-2020" в Москве.

В рамках выставки прошел конкурс "Лучший продукт 2020", по итогам которого карельские производители удостоились высоких наград.

Например, компания "Мясной дом Карелия" получила золотые медали "За качество", наградами высшей пробы отмечены полукопченая колбаса из мяса лося и сервелат из оленины.

Какие еще карельские компании и продукты питания получили медали, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
17.02.2020, 17:35
Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом
17.02.2020, 17:15
Как захватили лесное озеро в Карелии

Аналитика

Сегодня 09:40
Капитал
Послание президента и покупка новой квартиры: прямая связь
О том, почему квартиры могут стать доступнее для отдельных граждан и почему покупать жилье нужно именно сейчас, рассказывает главный бухгалтер компании "Баренц Групп" Дмитрий Сурков.
"Мы должны с ними бороться" 35
18.02.2020 16:00
Как захватили лесное озеро в Карелии 10
17.02.2020 17:15
Каменные головы 5
17.02.2020 15:07
Пропавшую взятку придется вернуть 4
17.02.2020 13:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:31
Без политики
Историки разошлись в памятных датах 4
В Петрозаводске не могут утвердить изображения для барельефов мемориального комплекса города воинской славы.
"Костная клиника": в очередь за пиявками
13.02.2020 11:35
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о предстоящих поправках в Конституцию
Новое
Сегодня 16:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»