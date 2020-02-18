Международное признание получили продукты питания из Карелии

Предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли Карелии завоевали золотые и серебряные медали на международной выставке "ПРОДЭКСПО-2020" в Москве.

В рамках выставки прошел конкурс "Лучший продукт 2020", по итогам которого карельские производители удостоились высоких наград.

Например, компания "Мясной дом Карелия" получила золотые медали "За качество", наградами высшей пробы отмечены полукопченая колбаса из мяса лося и сервелат из оленины.

Какие еще карельские компании и продукты питания получили медали, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".