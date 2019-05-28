Мигрантам расскажут, как застраховаться в Карелии

В Миннаце Карелии мигрантам расскажут о видах страхования, сообщили в ведомстве.

10 июня мигрантам расскажут о видах страхования в Карелии. Встреча пройдет на ул. Петербургской, 2 в конференц-зале (каб. №41) в 17.00.

Традиционно мероприятие будет проведено в дискуссионном формате: каждый участник сможет задать вопросы экспертам и получить компетентные ответы.

Запись на встречу по телефону: 76-10-22 (Лябегин Дмитрий Николаевич).