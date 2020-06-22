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Мигрантов-нелегалов начали выдворять из Карелии

Новости. Общество
18:40, 23 Июня 2020
фото: РИА Новости / Александр Уткин
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С 4 июня вновь представилась возможность для выдворения нелегальных мигрантов, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

В период пандемии судебные приставы столкнулись со сложностями при исполнении решений судов о выдворении  – ситуация с коронавирусом и распространение пандемии привело к ограничению авиасообщения по всему миру.

В центре временного содержания иностранных граждан в Петрозаводске в соответствии с решением суда ожидали выдворения за пределы РФ 15 иностранных граждан из Республики Украины, Иордании, Узбекистана, Армении, Молдовы, Грузии, Египта и Сирии.

Приставы уже выдворили за пределы страны трех нелегальных мигрантов из Узбекистана. Данные граждане улетели на свою родину из аэропорта "Пулково" чартерным рейсом.

А 11 июня на родину отправились на поезде "Санкт-Петербург – Владикавказ" два гражданина Грузии.

В настоящее время еще 6 мигрантов ждут административного выдворения. 

 

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