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Михаил Охлопков: Минздрав Карелии — за взаимовыгодное сотрудничество

Новости. Медицина
10:41, 01 Октября 2024
фото: © Михаил Охлопков / VK

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Как с учреждениями республики сотрудничает карельский Минздрав, рассказал глава ведомства.

Одним из ярких примеров взаимовыгодного сотрудничества является взаимодействие Минздрава с железнодорожной больницей Петрозаводска, сообщил в личном профиле глава ведомства Михаил Охлопков.

По его словам, в Карелии до лета 2023 года не было такого вида бесплатной стоматологической помощи, как санация полости рта под наркозом взрослым пациентам, особенно инвалидам и лицам, находящимся в стационарных учреждениях, и это было большой проблемой.

«Ко мне в личные сообщения и в Минздрав Карелии было много обращений жителей по этому поводу», 

— добавил министр.

В начале 2023 года было принято решение об организации оказания этого вида медицинской помощи на базе больницы РЖД. Учреждение за свой счет отремонтировало помещения для обустройства стоматологического кабинета, приобрело все необходимое стоматологическое и наркозно-дыхательное оборудование, и с июня 2023 года кабинет принял первых пациентов. Более чем за год 173 человека получили санацию полости рта под наркозом, рассказал Охлопков.

Министр подчеркнул, что оказание стоматологической помощи под наркозом в рамках ОМС показано людям, у которых имеются аллергия на местный анестетик, психические и тяжелые неврологические заболевания, которым нужен большой объем помощи, не позволяющий применение местной анестезии.

На бесплатное лечение «во сне» врачи-стоматологи направляют пациентов как из Петрозаводска, так и из районов республики при наличии соответствующих показаний.

Общая анестезия проводится квалифицированной анестезиологической бригадой в составе врача-анестезиолога и медсестры-анестезиста, которые сопровождают пациента от момента засыпания до полного пробуждения. Во время лечения зубов под наркозом обеспечивается мониторинг всех жизненных функций: артериального давления, пульса, сатурации, дыхания, а также защита дыхательных путей с помощью интубационной трубки, которая во время лечения стабильно находится в трахее пациента и обеспечивает поступление ингаляционного анестетика

— написал глава карельского Минздрава. 

Железнодорожная больница взяла на себя и дополнительную социальную нагрузку — в рамках данного партнерства оказана стоматологическая помощь под наркозом постояльцам психоневрологического интерната «Черёмушки», а с октября этого года планируется оказание стоматологической помощи пациентам Республиканской психиатрической больницы в поселке Матросы

— поделился Михаил Охлопков.

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