Миллиард рублей получил их бюджета малый и средний бизнес в Карелии в 2020 году

Региональные и муниципальные власти Карелии в 2020 году выдали малому и среднему бизнесу около 1 млрд рублей в виде субсидий и выплат на компенсацию затрат.

Это следует из презентационных материалов Минэкономразвития Карелии об итогах государственной программы поддержки МСП в 2020 году

За год было одобрено 1,5 тыс заявок предпринимателей на получение субсидий. Их общая сумма по линии Минэкономразвития составила более 470 млн рублей. Еще 107 млн было перечислено муниципальным бюджетам, из которых финансировались дополнительны меры поддержки бизнеса. Куда было потрачено еще полмиллиарда, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".