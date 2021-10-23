Миллиардные потери бизнеса от коронавирусных каникул компенсируют по МРОТ

Потери бизнеса от введения нерабочих дней оцениваются в 4 млрд руб. в сутки, за две недели выходных они составят около 60 млрд рублей.

Как сообщает РБК, об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с членами правительства.

Вице-премьер предложил ввести новые меры поддержки бизнеса.

«Что мы предлагаем? Первое — в пострадавших отраслях, где в основном представлены предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как мы это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме 1 МРОТ на одного занятого», — сказал Белоусов.



Техническая схема подобной выплаты уже отработана. Чтобы ее получить, предприятиям нужно будет подать заявление, сбор заявок дистанционно будет принимать Федеральная налоговая служба.