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Милонов назвал творчество группы "Little Big" "подоночной музыкой"

Новости. Общество
19:10, 02 Декабря 2020
фото: © кадр из клипа группы "Little Big"
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Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал клип российской группы "Little Big" на песню "SMD2020" и предложил запретить коллективу представлять Россию за рубежом.

В начале ноября артисты выпустили работу в новогодней стилистике, которая выражает их отношение к уходящему году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мало того, нравиться такой клип может только людям, ну, полным уродам. <…> Никто группу Little Big не пытается призвать к тому, чтобы они следовали каким-то четким моральным принципам", — заявил Милонов Пятому каналу.

Парламентарий считает, что клип не имеет никакого отношения к искусству и иронии. Также Милонов порекомендовал Little Big "играть в общественных туалетах Ленинградского вокзала".

"Это не порнография, а хулиганство. Естественно, Little Big с этой песней не должен появляться ни на одном канале, нигде публично они не имеют права их транслировать, потому что, конечно, это абсолютно подоночная музыка для извращенцев", — утверждает он.

Little Big — русская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. В этом году они должны были представлять Россию на Евровидении, однако конкурс отменили из-за пандемии.

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