Минэк дал разъяснения о налоговых каникулах для начинающих ИП в Карелии

Министерство экономического развития Карелии подготовило разъяснения к региональному закону об отмене налогов для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Налоговую ставку в размере 0% вправе применять впервые зарегистрированные ИП в течение двух налоговых периодов со дня государственной регистрации в этом качестве.

«Предприниматель, соответствующий условиям предоставления налоговых каникул, для их применения дополнительных заявлений и форм заполнять не должен, однако важно заявить льготную ставку в сдаваемой декларации по УСН или в заявлении на получение патента», — пояснили в министерства.

Условия налоговых каникул в зависимости о системы налогообложения размещены на официальном сайте министерства.