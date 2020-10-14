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Минэк допускает приватизацию интернет-магазина "Сделано в Карелии" после эпидемии

Новости. Общество
10:00, 15 Октября 2020
фото: pixabay
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Министерство экономического развития Карелии планирует после завершения пандемии коронавируса выставить на продажу интернет-магазин "Сделано в Карелии", созданный для поддержки бизнеса в период ограничительных мер.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам глава Минэкономразвития Олег Ермолаев.

По его словам, маркетплейс позволяет предпринимателям заниматься онлайн-торговлей товаров и услуг. За использование интернет-площадки предприниматели не платят – ее работа финансируется из бюджета.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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gaudealis
2020-10-15 11:18:40
Боре Валиту отдадут за 5 рублей?
Leopol'd
2020-10-15 12:19:32
gaudealis, собственно его идея, его воплощение. Почему и нет.
Хоть немного встряхнул торговлю карельским, с небольшой помощью властей.
Саныч
2020-10-15 10:34:38
Кому нужна эта убогость?
Гость
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