Минэк допускает приватизацию интернет-магазина "Сделано в Карелии" после эпидемии

Министерство экономического развития Карелии планирует после завершения пандемии коронавируса выставить на продажу интернет-магазин "Сделано в Карелии", созданный для поддержки бизнеса в период ограничительных мер.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам глава Минэкономразвития Олег Ермолаев.

По его словам, маркетплейс позволяет предпринимателям заниматься онлайн-торговлей товаров и услуг. За использование интернет-площадки предприниматели не платят – ее работа финансируется из бюджета. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".