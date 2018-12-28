Минэк: Финнов заинтересовала будущая экономическая зона в Карелии

Финская компания "Кесла", которая производит лесозаготовительную технику, изучит возможность размещения производства на территории будущей особой экономической зоны "Вяртсиля" на границе с Финляндией.

Финнов заинтересовали льготы, которые получат резиденты особой экономической зоны "Вяртсиля". Для них предусматриваются упрощенные налоговые и таможенные режимы.

Кроме того, гости расспрашивали о планах белорусской компании "Амкодор" разместить производство лесозаготовительной техники на базе обанкроченного Онежского тракторного завода.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".