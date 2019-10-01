Минэк Карелии приглашает на "Дни российских вин"

Акция будет проходить в розничных торговых сетях и на предприятиях общественного питания в течение полутора месяцев.

Акция "Дни росссийских вин" направлена на увеличение узнаваемости и продаж российских вин средней категории и выше, произведенных исключительно из отечественного винограда. Ее организатор - Министерство промышленности и торговли РФ.

По данным Минэка Карелии, в списке участвующих в акции 964 наименования российских вин. Среди них как крупнейшие производители, так и малые винодельни: ООО "Кубань Вино", ООО "АПФ "Фанагория", ПАО "Массандра", ГК "Лефкадия", ООО "Инкерманский завод марочных вин", ООО "Агрофирма "Золотая балка" и т.д.

Минэк Карелии приглашает торговые сети и предприятия общественного питания республики принять участие в акции, которая пройдет с 10 октяря по 21 ноября. Подробная информация доступна на сайте акции.