Минэк Карелии выдаст субсидии на создание частных технопарков

Министерство экономического развития Карелии начало прием заявок от предпринимателей, готовых заняться строительством частных технопарков и промышленных площадок – им предлагаются субсидии за счет бюджета.

На субсидии могут рассчитывать юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Заявки будут направлены в министерство экономического развития Российской Федерации, которое проводит отбор претендентов на субсидии.

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