Минэк Карелии выдаст субсидии на создание частных технопарков

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Министерство экономического развития Карелии начало прием заявок от предпринимателей, готовых заняться строительством частных технопарков и промышленных площадок – им предлагаются субсидии за счет бюджета.
На субсидии могут рассчитывать юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.
Заявки будут направлены в министерство экономического развития Российской Федерации, которое проводит отбор претендентов на субсидии.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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