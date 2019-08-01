11:55, 01 Августа 2019
Минэк назвал условия получения льготных микрозаймов малому и среднему бизнесу Карелии
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Министерство экономического развития Карелии подготовило разъяснения к новой программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса, которая начала действовать с 30 июля.
Программа "Моногород" предусматривает выдачу микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса в моногородах.
С 30 июля предприниматели моногородов могут обратиться за таким льготным займом в Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РК.
Условия получения займов читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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