Минэк назвал условия получения льготных микрозаймов малому и среднему бизнесу Карелии

Министерство экономического развития Карелии подготовило разъяснения к новой программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса, которая начала действовать с 30 июля.

Программа "Моногород" предусматривает выдачу микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса в моногородах.

С 30 июля предприниматели моногородов могут обратиться за таким льготным займом в Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РК.

Условия получения займов читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".