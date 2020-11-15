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Минэк подсчитал, когда в Карелии начнет снижаться уровень бедности

Новости. Общество
12:07, 16 Ноября 2020
фото: pixabay
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Растущий на протяжении многих лет уровень бедности населения Карелии начнет снижаться в 2023 году, прогнозирует Минэкономразвития республики.

Это следует из "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

В качестве показателя уровня бедности в документе указана доля населения Карелии с доходами ниже величины прожиточного минимума по данным Карелиястата.

В 2019 году эта доля составила 15,7% от общего количества жителей региона, что на 0,1 п.п. больше показателя 2018 года. По итогам 2020 года уровень бедности вырастет еще на 0,1 п.п. – до 15,8%.

Его снижение прогнозируется в 2023 году в зависимости от того, каким будет сценарий социально-экономического развития Карелии – "пессимистичный" консервативный, "оптимистичный" целевой или базовый, который власти республики рассматривают в качестве основного.

Как будет снижаться уровень бедности, по мнению Минэка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
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Никогда при этой власти.
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