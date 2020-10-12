Минэк проведет бизнес-завтрак "Инвестиции в арктическую Карелию"

Предпринимателям 16 октября расскажут о мерах господдержки в Арктической зоне Российской Федерации.

По сообщению Минэка республики, 16 октября в 10:00 часов состоится бизнес-завтрак "Инвестиции в арктическую Карелию". Цель мероприятия - информирование предпринимательского сообщества республики и близлежащих регионов о мерах государственной поддержки в Арктической зоне Российской Федерации.

Бизнес-завтрак проводится с участием представителей правительства республики, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и предпринимателей.

Принять участие можно через онлайн трансляцию на странице Республики Карелия в социальной сети "Вконтакте" по адресу: https://vk.com/gov_karelia_ru.

Интересующие вопросы возможно задать в прямом эфире в комментариях к видеотрансляции.