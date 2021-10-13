Минэк разъяснил новое требование о паспортах коллективного иммунитета для организаций Карелии

Организации Карелии, получившие паспорта коллективного иммунитета до вступления в силу новых, более жестких требований, обязаны увеличить долю вакцинированных сотрудников до 80%.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в министерстве экономического развития Карелии, разъясняя подписанный накануне указ главы республики Артура Парфенчикова.

Согласно указу, для получения паспорта коллективного иммунитета организациям недостаточно добиться вакцинации 60% сотрудников, как это было раньше. Доля привитых или переболевших коронавирусом работников теперь должна составлять не менее 80%.

В Минэкономразвития пояснили, что организациям, получившим паспорта по прежним правилам, не надо подавать заявку для получения нового документа, но, тем не менее, они обязаны обеспечить 80%-ную иммунизацию трудовых коллективов. Для этого необходимо, чтобы 80% работников были вакцинированы или приобрели иммунитет в результате перенесенного заболевания коронавирусом.

Это требование повлияет на режим работы заведений общественного питания. С 15 октября кафе и рестораны, где нет паспорта коллективного иммунитета, могут работать только с 6 утра до часа ночи за исключением объектов дорожного сервиса на трассах, вокзалах, в аэропорту, столовых предприятий.