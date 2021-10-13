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Минэк разъяснил новое требование о паспортах коллективного иммунитета для организаций Карелии

Новости. Общество
10:01, 13 Октября 2021
фото: коллаж © Правительство Карелии

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Организации Карелии, получившие паспорта коллективного иммунитета до вступления в силу новых, более жестких требований, обязаны увеличить долю вакцинированных сотрудников до 80%.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в министерстве экономического развития Карелии, разъясняя подписанный накануне указ главы республики Артура Парфенчикова.

Согласно указу, для получения паспорта коллективного иммунитета организациям недостаточно добиться вакцинации 60% сотрудников, как это было раньше. Доля привитых или переболевших коронавирусом работников теперь должна составлять не менее 80%.

В Минэкономразвития пояснили, что организациям, получившим паспорта по прежним правилам, не надо подавать заявку для получения нового документа, но, тем не менее, они обязаны обеспечить 80%-ную иммунизацию трудовых коллективов. Для этого необходимо, чтобы 80% работников были вакцинированы или приобрели иммунитет в результате перенесенного заболевания коронавирусом.

Это требование повлияет на режим работы заведений общественного питания. С 15 октября кафе и рестораны, где нет паспорта коллективного иммунитета, могут работать только с 6 утра до часа ночи за исключением объектов дорожного сервиса на трассах, вокзалах, в аэропорту, столовых предприятий.

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Комментарии

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Мария
2021-10-13 13:07:15
Вообще-то, в распоряжении все ровно наоборот: не имеющие паспорта колл.иммунитета не могут торговать с 1 до 6 часов. И что значит "с шести утра до часа ночи"? Время пошло вспять? Кому то нужно быть внимательнее!
nae
2021-10-13 11:17:56
Явные признаки мошенничества. Сначала обязать, а потом изменить условия.
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