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Новости. Экономика
13:06, 07 Июня 2019
фото: Pixabay

Минэк: В Карелии выросло число бизнесменов

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Число жителей Карелии, впервые решивших открыть свой бизнес благодаря государственной поддержке, в 2018 году выросло в 10 раз, но оптимистичную статистику портит количество закрывающихся фирм.

О росте количества стартапов заявила первый заместитель Минэкономразвития Карелии Янина Свидская на заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по вопросам местного самоуправления.

"Два года назад свое дело решили начать 120 человек, а в прошлом году – уже 1200, и это самое очевидное доказательство эффективности мер государственной поддержки", – сообщила замминистра.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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кир
2019-06-07 13:11:05
В связи с этим, как вырос доход республики от поступления от них налогов?
Lana
2019-06-07 13:51:46
кир,

А никак, т.к. начинающие предприниматели имеют налоговые льготы и субсидии.
По большому счету картина удручающая, малый и средний бизнес в большинстве своем выживает. О развитии и говорить не приходится. Те, кто решил заняться предпринимательством на свой страх и риск устал ждать высококвалифицированных рабочих мест.
Изя
2019-06-07 14:16:41
Lana, 5+ )))) :)
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