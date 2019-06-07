Минэк: В Карелии выросло число бизнесменов

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Число жителей Карелии, впервые решивших открыть свой бизнес благодаря государственной поддержке, в 2018 году выросло в 10 раз, но оптимистичную статистику портит количество закрывающихся фирм.
О росте количества стартапов заявила первый заместитель Минэкономразвития Карелии Янина Свидская на заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по вопросам местного самоуправления.
"Два года назад свое дело решили начать 120 человек, а в прошлом году – уже 1200, и это самое очевидное доказательство эффективности мер государственной поддержки", – сообщила замминистра.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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