Минэк: В Карелии выросло число бизнесменов

Число жителей Карелии, впервые решивших открыть свой бизнес благодаря государственной поддержке, в 2018 году выросло в 10 раз, но оптимистичную статистику портит количество закрывающихся фирм.

О росте количества стартапов заявила первый заместитель Минэкономразвития Карелии Янина Свидская на заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по вопросам местного самоуправления.

"Два года назад свое дело решили начать 120 человек, а в прошлом году – уже 1200, и это самое очевидное доказательство эффективности мер государственной поддержки", – сообщила замминистра.

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